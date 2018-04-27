Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили имя третьего ребенка

Стало известно долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Имя наследника престола опубликовали лишь спутся четыре дня. Малыша назвали Луи Артур Чарльз, сообщили на официальной странице Twitter Кенсингтонского дворца.

Также с рождения ребенок получил титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 April 2018

По мнению британских букмекеров, наиболее вероятными были имена Альберт, Артур и Фред.

Отметим, что британские СМИ провели расследование и решили, что долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже "случайно раскрыл" Букингемский дворец. Журналисты посчитали, что принца назвали Альберт.

Напомним, малыш весом в 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон.

Новорожденный малыш будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры. Принц Уильям присутствовал при родах.