Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили имя третьего ребенка

Стало известно долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Имя наследника престола опубликовали лишь спутся четыре дня. Малыша назвали Луи Артур Чарльз, сообщили на официальной странице Twitter Кенсингтонского дворца.

Также с рождения ребенок получил титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ