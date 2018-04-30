"Евровидение-2018": Melovin представил "огненный" клип на конкурсную песню

Представитель от Украины на "Евровидении-2018" певец Melovin (Константин Бочаров) представил новый клип на конкурсную песню "Under The Ladder".

Видео уже появилось на YouTube-канале артиста.

Клип на песню Melovin "Under The Ladder" снимали более 20-ти часов. Режиссером видео выступил Тарас Голубков, известный сотрудничеством с такими артистами, как MONATIK, Артем Пивоваров, "Скрябин" и многими другими.

В клипе снялась украинская модель Юлия Грешун - обладательница титула Топ-модели мира 2017 года.

Режиссер клипа Тарас Голубков рассказал, что значат стихии огня и ветра в клипе.

"Эта видеоработа – рассказ о борьбе с самим собой, с соблазнами и трудностями, которые мешают идти к успеху. В клипе у нас и ветер, пытающийся сбить героя с ног, и искусительница, роль которой исполняет очаровательная Юлия Гершун, и, конечно же, всепоглощающий огонь. В котором Melovin сгорает, и восстает из пепла уже совершенно другим человеком", - отметил голубков.

Кстати, горит Melovin в клипе в прямом смысле. Для реалистичности картинки руки артисту действительно поджигали – правда, со специальной защитой.

"В какой-то момент мне даже показалось, что она не сработала. И руки действительно начали гореть. А все потому, что к концу съемок мы уже мало что понимали. Но, благо, кожа в порядке, а кадр получился потрясающим, результатом я очень доволен", – вспоминает артист.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Ранее были опубликованы яркие фото главной сцены "Евровидения-2018".