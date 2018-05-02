Настя Каменских похвасталась подтянутым прессом

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась с подписчиками фото с тренажерного зала.

На снимке, который певица выложила на странице своего блога в Instagram, она запечатлена в черных лосинах и белой футболке, которую она подкатила, чтобы показать свой пресс.

"Всегда есть над чем работать! Главное работать и не останавливаться!", - подписала фото певица.

Однако не все подписчики певицы вдохновились ее словами, кто-то даже отметил, что Каменских стоит постараться, чтобы достичь такой фигуры, как у ее коллеги Мишель Андраде.

"Настя, твой профиль уже превратился в журнал Рlayboy", "До Мишель Андраде еще далеко", - критиковали подписчики.

Большинству юзеров фото певицы понравилось, и они поддержали ее в стремлении поддерживать хорошую физическую форму.

"Настя, ты уже очень хорошо постаралась!", "Уже кубики видно!", "Настя как всегда великолепна!", "Помню Настю не в лучшей форме, и то, что она так преобразилась, создала свой бренд, проводит сольные концерты и многое другое, по-моему, это должно только радовать и мотивировать. Очень рад за тебя", - встали на защиту юзеры.

Ранее фанаты жестко прошлись по странному фото Насти Каменских.