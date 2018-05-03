"Красавчики, как ни крути!". Настя Каменских поделилась старым фото с Потапом

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть старую фотографию с исполнителем и продюсером Алексеем Потапенко (Потап).

Дуэту "Потап и Настя" в среду, 2 мая, исполнилось 12 лет, говорится на странице артистки в Instagram.

Архивный снимок в соцсети собрал более 90 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Красавчики, как ни крути! Люблю", — написала smirnovanata523. "Вернитесь:(", — попросил vladlelyuk. "Лучший дует на свете", — считает nkandptp_fg.

Напомним, в октябре 2017 года Алексей Потапенко заявил, что в дуэте "Потап и Настя" будут кое-какие изменения. Позже Потап и Настя Каменских записали видеообращение, в котором рассказали, что ставят музыкальный коллектив на паузу.