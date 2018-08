Евровидение-2018 финал онлайн: прямая видео-трансляция из Португалии

Финал Евровидения-2018: смотреть онлайн

12 мая в Лиссабоне пройдет финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители услышат композиции 26-ти участников, среди которых выступит и представитель от Украины Melovin.

Финал начнется в 22:00 по Киеву. Евровидение-2018 смотреть онлайн можно будет на одновременно на двух телеканалах - СТБ, комментатором будет известный ведущий Сергей Притула, и UA: Первый.

Также прямой эфир Евровидение 2018 смотреть онлайн можно на "UA: Крым", второй полуфинал будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018 по ссылке ниже.

Финал Евровидения-2018: участники

Сражаться за победу будут 26 участников, среди которых представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров).

Исполнители будут выступать в таком порядке:

1. Украина: Melovin – "Under The Ladder"

2. Испания: Alfred and Amaia — "Tu Canción"

3. Словения: Lea Sirk – "Hvala, ne"

4. Литва: Ieva Zasimauskaitė – "When We're Old"

5. Австрия: Cesár Sampson – "Nobody But You"

6. Эстония: Elina Nechayeva – "La Forza"

7. Норвегия: Alexander Rybak – "That's How You Write A Song"

8. Португалия: Cláudia Pascoal — "O Jardim"

9. Великобритания: SuRie — "Storm"

10. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika – "Nova Deca"

11. Германия: Michael Schulte — "You Let Me Walk Alone"

12. Албания: Eugent Bushpepa – "Mall"

13. Франция: Madame Monsieur — "Mercy"

14. Чехия: Mikolas Josef – "Lie To Me"

15. Дания: Rasmussen – "Higher Ground"

16. Австралия: Jessica Mauboy – "We Got Love"

17. Финляндия: Saara Aalto – "Monsters"

18. Болгария: Equinox – "Bones"

19. Молдова: DoReDos – "My Lucky Day"

20. Швеция: Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

21. Венгрия: AWS – "Viszlát Nyár"

22. Израиль: Netta – "Tоу"

23. Нидерланды: Waylon – "Outlaw In ‘Em"

24. Ирландия: Ryan O'Shaughnessy – "Together"

25. Кипр: Eleni Foureira – "Fuego"

26. Италия: Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente"

Евровидение-2018: кто победит

По новым прогнозам букмекеров, в финале одержит победу не представительница от Израиля Нетта Барзилай, как раньше сообщалось, а участница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Обе девушки из первого полуфинала прошли в финал конкурса, будут бороться за победу и право проведения Евровидения – 2019 в своей стране.

По мнению букмекеров, представитель от Украины Melovin займет 18 место.

Согласен с прогнозами букмекеров икреативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев – он считает, что Melovin на Евровидении-2018 ждет провал, и назвал артиста слишком вялым, закрытым, флегматичным, и не готовым к такому серьезному конкурсу.

А вот конкурсантке от Израиля Нетте Барзилай он пророчит победу, и считает композицию певицы настоящим хитом.

Смотрите на нашем сайте онлайн финал Евровидение-2018 - видео-трансляцию из Лиссабона.