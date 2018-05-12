Евровидение-2018 финал онлайн: прямая видео-трансляция из Португалии

В финале Евровидения под №1 выступит представитель Украины - Melovin.
Финал Евровидения-2018: смотреть онлайн
12 мая в Лиссабоне пройдет финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители услышат композиции 26-ти участников, среди которых выступит и представитель от Украины Melovin.
Финал начнется в 22:00 по Киеву. Евровидение-2018 смотреть онлайн можно будет на одновременно на двух телеканалах - СТБ, комментатором будет известный ведущий Сергей Притула, и UA: Первый.
Также прямой эфир Евровидение 2018 смотреть онлайн можно на "UA: Крым", второй полуфинал будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.
Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018 по ссылке ниже.
Финал Евровидения-2018: участники
Сражаться за победу будут 26 участников, среди которых представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров).
Исполнители будут выступать в таком порядке:
1. Украина: Melovin – "Under The Ladder"
2. Испания: Alfred and Amaia — "Tu Canción"
3. Словения: Lea Sirk – "Hvala, ne"
4. Литва: Ieva Zasimauskaitė – "When We're Old"
5. Австрия: Cesár Sampson – "Nobody But You"
6. Эстония: Elina Nechayeva – "La Forza"
7. Норвегия: Alexander Rybak – "That's How You Write A Song"
8. Португалия: Cláudia Pascoal — "O Jardim"
9. Великобритания: SuRie — "Storm"
10. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika – "Nova Deca"
11. Германия: Michael Schulte — "You Let Me Walk Alone"
12. Албания: Eugent Bushpepa – "Mall"
13. Франция: Madame Monsieur — "Mercy"
14. Чехия: Mikolas Josef – "Lie To Me"
15. Дания: Rasmussen – "Higher Ground"
16. Австралия: Jessica Mauboy – "We Got Love"
17. Финляндия: Saara Aalto – "Monsters"
18. Болгария: Equinox – "Bones"
19. Молдова: DoReDos – "My Lucky Day"
20. Швеция: Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"
21. Венгрия: AWS – "Viszlát Nyár"
22. Израиль: Netta – "Tоу"
23. Нидерланды: Waylon – "Outlaw In ‘Em"
24. Ирландия: Ryan O'Shaughnessy – "Together"
25. Кипр: Eleni Foureira – "Fuego"
26. Италия: Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente"
Евровидение-2018: кто победит
По новым прогнозам букмекеров, в финале одержит победу не представительница от Израиля Нетта Барзилай, как раньше сообщалось, а участница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Обе девушки из первого полуфинала прошли в финал конкурса, будут бороться за победу и право проведения Евровидения – 2019 в своей стране.
По мнению букмекеров, представитель от Украины Melovin займет 18 место.
Согласен с прогнозами букмекеров икреативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев – он считает, что Melovin на Евровидении-2018 ждет провал, и назвал артиста слишком вялым, закрытым, флегматичным, и не готовым к такому серьезному конкурсу.
А вот конкурсантке от Израиля Нетте Барзилай он пророчит победу, и считает композицию певицы настоящим хитом.
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