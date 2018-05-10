Евровидение-2018: как украинцам голосовать за участников второго полуфинала

10 мая 2018, 15:45

Украинцы могут поддержать фаворитов конкурса.

Украинцам нельзя голосовать за своего представителя на Евровидении-2018

10 мая в столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018.

Сражаться за право выйти в финал будут 18 участников, среди  которых выступит и представитель от Украины Melovin.

Согласно правил Евровидения, голосовать за Melovin украинцам нельзя - деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Поэтому можно отдать свой голос за понравившегося участника. Сделать это можно с помощью мобильного телефона, когда ведущие огласят старт голосованию. Во время трансляции на экране появится специальный номер, на который нужно отправить SMS с номером участника. За песню, которая понравилась, можно проголосовать до 20 раз.

Организаторы два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше исход голосования зависел от итогов голосования жюри и зрителей. Теперь судьи и поклонники оценивают исполнителей по отдельности.

Таким образом, имя победителей благодаря новой системе будет неизвестно до последней минуты. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

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Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:

12 баллов – песня, что получила высшую оценку;
10 баллов – песня, которая занимает второе место;
8 баллов – песня, занявшая третье место;
7 баллов – четвертое место и так далее.

Второй полуфинал Евровидения-2018: участники

Сражаться за право попасть в гранд-финал во втором полуфинале будут 18 участников, но только 10 из них смогут пройти дальше. Представитель от Украины Melovin закроет своим выступлением второй полуфинал.

Конкурсанты будут выступать в таком порядке:

1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song" 
2. Румыния - The Humans "Goodbye" 
3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"
4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"
5. Дания  - Расмуссен "Higher Ground"
6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"
7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"
8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"
9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"
10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

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11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"
12. Мальта - Кристабель "Taboo" 
13. Венгрия - AWS  "Viszlát nyár"
14. Латвия - Лаура Риззотто  "Funny Girl"
15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"
16. Черногория - Ваня Радованович "Inje" 
17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!" 
18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

Кто победит? Мнение эксперта и прогнозы букмекеров

Во втором полуфинале выступит один из новых фаворитов букмекеров Александр Рыбак – ему прогнозируют второе место в конкурсе, таким образом, он потеснил на третье место Нетту Барзилай из Израиля, которую изначально называли победительницей Евровидения-2018.

Для представителя от Украины Melovin у букмекеров не очень радужные прогнозы – ему "светит" лишь 18 место.

К слову, бороться за право пройти в финал конкурса наравне с Melovin будет исполнительница из России Юлия Самойлова с песней "I won't break" ("Я не сломаюсь"). Однако ей букмекеры сулят 24 место.

Melovin букмекеры пророчат 18 место

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Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев считает, что Melovin не хватит сил пробраться хотя бы в десятку гранд-финалистов, потому что, по словам эксперта, артист "слишком закрыт, слишком вял, слишком флегматичен, причем в плохом смысле слова".

Где смотреть видео-трансляцию Евровидения-2018

Прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса начнется в 22.00  по Киеву. Впервые за всю историю Евровидения в Украине, трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.

Также посмотреть выступления участников можно и онлайн - на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv

Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.

В первом полуфинале определилась первая десятка финалистов.

Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала:

Албания:  Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: Equinox - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О'Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра – Fuego

12 мая в гранд-финале конкурса, во время которого будет выбран победитель Евровидения - 2018, выступит 20-ка лучших участников по результатам двух полуфиналов. Кроме этого, автоматически проходят в финал участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

1. Великобритания - SuRie "Storm" 
2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"    
3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción" 
4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente" 
5. Франция - Madame Monsieur "Mercy" 

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