Евровидение-2018: Китай и Россия "зацензурили" номер об однополой любви

Китайская телекомпания, которая транслировала первый полуфинал Евровидения-2018, вырезала номер конкурсанта из Ирландии Райана О'Шонесси.

Причиной тому стал танцевальный номер об однополой любви, который сопровождал композицию, сообщает Independent.

Также телеканал Mango TV, который транслирует Евровидение в этой стране с 2015 года, вырезал номер участника из Албании Евгента Бушпепа – все потому, что в Китае запрещено показывать татуировки по телевизору.

Отметим, ранее появилась информация о том, что Россия не будет транслировать выступление Ирландии. Однако полуфинал был показан в полном объеме. Во время номера Райана О'Шонесси российский комментатор сказал зрителям, что песня говорит о "настоящей мужской дружбе".

Напомним, что 10 мая в столице Португалии городе Лиссабоне пройдет второй полуфинал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители услышат композиции 18-ти участников, среди которых выступит и представитель от Украины Melovin.

Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Евровидение-2018 смотреть онлайн можно будет на одновременно на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.