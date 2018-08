Энергичный Александр Рыбак открыл второй полуфинал Евровидения-2018

В столице Португалии городе Лиссабоне стартовал второй полуфинал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители имеют возможность услышать композиции участников второго полуфинала.

Первым на сцене Алтис-Арены с песней "That's How You Write А Song" появился представитель Норвегии, один из фаворитов Евровидения-2018 Александр Рыбак, который однажды победил на конкурсе в 2009 году.

Его номер сопровождала графика, которую артист использовал в своем клипе - Рыбак словно играл на музыкальных инструментах.

Артист во время выстпуления, как и в своем номере в 2009 году, не смог расстаться со своей скрипкой и сыграл на ней.

Отметим, что букмекеры прогнозируют артисту 2 место в гранд-финале конкурса.

Напомним, что Евровидение-2018 можно смотреть онлайн на одновременно на двух телеканалах - СТБ и UA: Первый.

Также прямой эфир можно посмотреть на "UA: Крым", второй полуфинал будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.