Евровидение-2018: конкурсантки из Сан-Марино устроили необычные танцы с роботами

10 мая 2018, 22:28

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса.

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса

В столице Португалии городе Лиссабоне стартовал второй полуфинал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители имеют возможность услышать композиции участников второго полуфинала.

Необычный перморманс устроили на сцене участницы от  Сан-Марино Джессика и Дженифер Бренинг – они презентовали песню "Who We Are".

В постановке номера артистки использовали 4 робота, которые подтанцовывали и подбадривали публику.

Подбадривали публику 4 робота

В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.

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