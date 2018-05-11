Стало известно, сколько баллов Россия поставила Melovin за выступление на Евровидении-2018

Российское жюри Евровидения-2018 поставило участнику от Украины Melovin за выступление во втором полуфинале 6 баллов по 12-бальной шкале.

Об этом сообщил телеграм-канал Super со ссылкой на осведомленные источники.

В состав жюри вошли продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Александра Воробьева,

Отметим, что участница из России Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения-2018.

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию. Финал конкурса состоится 12 мая.