Певица Руслана назвала особенность "Евровидения-2018"

Украинская певица, победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко заявила, что мероприятие 2018 года "ментально уже немножко другое".

Конкурс в текущем году "меньше фокусируется на политике, больше фокусируется на социалке", рассказала она в комментарии Укринформу.

"Как бы там не говорили, политическая напряженность последних лет, сказалась на "Евровидении"... Сейчас политическое напряжение немножко спадает и люди больше сконцентрированы на социальных проблемах", — отметила исполнительница.

По ее словам, смещение внимания на социальный аспект можно наблюдать в репертуаре конкурса. "Собственно в этом году уже несколько артистов поют о терроризме, о беженцах...", — добавила Руслана.

Напомним, в 2018-м "Евровидение" проходит в столице Португалии Лиссабоне. Первый полуфинал состоялся 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

Финал состоится 12 мая, в нем примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически). Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров).