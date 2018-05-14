"Лестницы - враги толстух". Нетта Барзилай рухнула с лестницы на глазах у зрителей. Видео

В сети появилось видео, как победительница Евровидения-2018, израильтянка Нетта Барзилай рухнула с лестницы во время проведения международого песенного конкурса.

Как сообщает таблоид Daily Express, певица упала после выступления в первом полуфинале, где Барзилай со своей песней "Toy" заняла первое место с 283 баллами. Позже Нетта сказала, что падение не принесло ей повреждений.

Пользователи на YouTube в комментариях шутят по поводу падения певицы: "Это нормально, киты не способны имитировать цыплят", "Лестницы - худшие враги толстушек", "Невероятно, насколько быстро толстое тело набирает скорость при падении, хорошо, что ступенек не было больше, в противном случае мы бы говорили о другом уровне экстренности".

Напомним, финал "Евровидения-2018" прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне. Нетта Барзилай победила своих конкурентов и заняла первое место с песней "Игрушка".

После победы израильтянка сломала приз - хрустальный микрофон победителя Евровидения.

Напомним, представлявший Украину Melovin в финале провалился.