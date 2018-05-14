"Езжай в свою любимую Россию". Ани Лорак с мужем приехала в Киев, фото

Скандально известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды, приехала в Киев.

Исполнительница посетила столицу Украины со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, свидетельствует фото, опубликованное на ее странице в Instagram.

Снимок за пять часов собрал более 68 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей по-разному его прокомментировали.

"Езжай в свою любимую Россию", — отметила hagen_4711. "С возвращение на Родину)))", — написала stetsuksveta. "Приперлась… бл*", — подчеркнула yaroslavaa_22.

Напомним, в январе Ани Лорак посещала Киев, певица сообщала, что подготовка к ее шоу Diva была в самом разгаре. Позже СМИ узнали, что исполнительница в спешке покинула столицу Украины.