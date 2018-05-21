Руслана заявила о намерениях снова поехать на Евровидение

Известная украинская певица Руслана Лыжичко в будущем хочет снова представить Украину на международном вокальном конкурсе Евровидение.

Однако произойдет это, когда придет "идеальное время" для продвижения ее новой идеи. Об этом Руслана заявила во время чата в "Главреде".

"Не скрою, что хочу второй раз поехать на Евровидение и принять участие в батле. Когда и при каких обстоятельствах - еще не знаю. Должна почувствовать идеальное время для продвижения той идеи, ради которой я и пойду на участие во второй раз", - сказала исполнительница.

По словам победительницы Евровидения-2004, во второй раз она примет участие в конкурсе для популяризации источников чистой энергии. Именно эту миссию она сейчас несет через свои песни.

"Это будет уже не участие, а миссия через музыку, с помощью музыки и самого конкурса. Мне важно использовать абсолютно все сцены для того, чтобы превращать мир в чистую энергию, делать популярными чистые источники энергии", - сказала Руслана.

Напомним, ранее Руслана заявляла, что Евровидение-2018 было другим: политическая направленность конкурса уходит в прошлое, ему на смену приходит социальный вектор.