Даша Астафьева ошеломила фанатов кардинальной сменой имиджа

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева шокировала своих поклонников неожиданной сменой имиджа. Певица с новым светлым цветом волос предстала в Киеве на открытом масштабном шоу "Лига звезд".

Сексапильная певица опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует с новым цветом волос. Астафьева для выступления выбрала красный наряд – известно, что этот цвет всегда выигрышно смотрится со светлыми волосами.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни писали, что Астафьевой очень идет быть блондинкой.

"Вам очень идет такой образ, Дарья", "Здорово блондинкой", "Цвет волос тебе очень идет", "Совсем в блонде другая, класс", "Даша, с белым цветом волос ты просто бомбически шикарная", - расхваливали новый образ подписчики.

Другие же требовали от Даши вернуть привычный цвет, ведь, по мнению подписчиков, с темным цветом волос она более сексуальная и жгучая.

"Мне кажется, что черненькой лучше", "Черненькой лучше", "Ну все равно жгучей брюнеткой она прям секси секси", "Блондинкой теряешься несколько, на мой взгляд", "Верните черный…", - требовали юзеры.

К слову, новый цвет волос певицы - это лишь парик, видимо, Астафьева решила сменить образ для выступления на сцене.

Ранее Даша Астафьева с мегаглубоким декольте взволновала фанатов.