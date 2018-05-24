"Не удивлюсь, если он поедет в ДНР": Приходько резко высказалась о выступлении Козловского в Москве

Украинская певица Анастасия Приходько жестко отреагировала на выступление Виталия Козловского 9 мая в Москве.

Певица в интервью "Цензор. НЕТ" рассказала, что возмутилась этим поступком артиста.

"А как тут не возмутиться? Почему звание "Заслуженный артист" могут носить и нормальные, порядочные люди, и те, кто ездят и показывают, как можно предавать свою Родину? Мне кажется, многие даже не задумываются на тему того, что у нас война", - поделилась Приходько.

Она добавила, что его выступление считает предательством, и именно из-за таких концертов есть множество проблем в Украине.

"У нас все проблемы и происходят от таких показательных выступлений. Россия - это страна, которая напала на нас, из-за которой в Украине все проблемы, из-за которой у нас все беды. Мы похоронили 10 000 человек. Неужели это стоит того? Но у каждого, наверное, свой градус поведения и мера человечности. Я не знаю. Но неужели ни для кого не была показательной фотография с Нелей Штепой? Или не были показательными его заявления о том, что он не знает, кто на кого напал? А тут он еще и на 9 мая в Москву едет. Странно, что георгиевской ленточки еще у него не было. Поздравляем ветеранов? Но суть же не в ветеранах! Суть в стране", - отметила певица.

Приходько призналась, что у нее есть поклонники в России, которые слушают ее песни и приглашают дать концерты.

"Но как я могу себе это позволить? Я сама с собой потом жить не смогу. И это никогда ничем не исправишь. Будешь жить с этим до конца своих дней. Вот тем артистам, кто поддерживал Януковича, по сей день это вспоминают. У Козловского уже во Львове отменили концерт. Все, он перечеркнул себе все. Война закончится - и с предателями еще будут разбираться", - считает исполнительница.

Певица считает, что теперь Козловскому стоит не давать возможности выступать в Украине.

"Не запрещать. Просто не давать возможности выступать здесь. Потому что Козловский - лицо пропаганды. Я не удивлюсь, если он поедет в "ДНР" и тоже скажет, что надо поддержать кого-то. Мол, там же ж наши люди тоже", - считает певица.

Напомним, Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

Из-за этого во Львове отменили концерт певца, который должен был состояться 18 мая, по инициативе организаторов.

Также отменили выступление артиста и в Киеве.

Ранее от Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского.