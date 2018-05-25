Руслана назвала причины провала Melovin на Евровидении-2018

25 мая 2018, 03:01

Певица убеждена, что жюри конкурса искажает реальную картину зрительских симпатий Европы.

Руслана хотела бы видеть на Евровидении-2018 другого представителя Украины

Известная украинская исполнительница Руслана Лыжичко считает, что отмена профессионального жюри на Евровидении была бы единственно правильным решением, поскольку их необъективное мнение, как правило, расходится со вкусами публики.

В 2004 году, когда песня "Дикие танцы" стала фаворитом, жюри на конкурсе отсутствовало. Об этом заявила Руслана во время чата в "Главреде".

"Одним из самых правильных решений на Евровидении было бы отменить жюри. В год, когда мы победили, жюри не было. Мы получили реальную картину исключительно зрительской аудитории, от любителей музыки, от людей. Жюри меняет эту картину на противоположную. Таким образом, мы не получаем результат ни как от профессионального жюри, ни как от зрителей. Я не понимаю, какие голоса в эфире суммируются и зачем. Надо оставить или один формат, как на "Грэмми", когда все определяют профессиональные эксперты, или отдать выбор на суд публики", - сказала она.

Руслана подчеркнула, что украинский исполнитель выступил хорошо и жюри не отнеслось к нему предвзято, просто таковым было мнение судей.

"Я не считаю, что жюри устроило бойкот украинскому артисту. Просто это была их мнение. Мы не можем подозревать кулуарные игры, которые невозможны на Евровидении. Сами организаторы песенного конкурса уделяют честности голосования максимальное внимание. Наш участник Melovin выступил очень хорошо, я болела за него, мы отправили свою смс за него в Лиссабоне. Его шоу запомнилось. Он нравится девушкам. И это современный проект современной Украины", - высказала свое мнение певица.

Исполнительница добавила, что она не имела возможности выбирать представителя от Украины на Евровидение, однако хотела бы отдать предпочтение музыкантам, которые несут своим творчеством национальную экзотику.

"Хотя, если бы я была в жюри, я бы предпочитала других артистов от Украины. Это были бы музыканты, исповедующих не просто современную Украину, а ее экзотику. А у нас ее больше чем нужно, и она в состоянии удивлять людей. и у нас есть музыканты, которые работают профессионально с украинскими элементами", - подытожила спикер.

Напомним, ранее во время чата в "Главреде" Руслана назвала причины победы на Евровидении-2018 представительницы Израиля Нетты Барзилай. Она отметила, что на данном конкурсе, как правило, побеждает оригинальность.

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Руслана Евровидение провал жюри причины Melovin
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