Регина Тодоренко восхитила естественной красотой

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена без грамма косметики.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал свыше 300 тысяч лайков.

На фото ведущая позирует на камеру в стильных очках, с поднятыми волосами и без макияжа.

"Тетя на съемках. Контролирую процесс. Ребят, а скажите, чего вы ждете от меня в телевизионной сфере? 1. Ведущая. 2. Продюсер. 3. Певица. 4. Актриса", - спросила у подписчиков Тодоренко.

В ответ поклонники отметили, что ей очень идет без косметики, а также большинство подписчиков высказались, что видят ее в основном, в амплуа телеведущей.

"Клевые очки! Ну и как всегда хорошо выглядишь!", "Очень нравишься в роли ведущей (особенно "Орла и решки"), но нужно пробовать себя во всем, а потом выбрать самое любимое дело!", "Мы просто ждем в любом виде", "Самая красивая", - писали юзеры.

Ранее Регину Тодоренко застукали за поцелуями с известным певцом.