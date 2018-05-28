"Она мне никогда не помогала". Певица Sonya Key против сравнения с тетей Софией Ротару: видео

Украинская певица Sonya Key, которая является племянницей Софии Ротару, рассказала о взаимоотношениях с легендой советской эстрады.

"Я не пытаюсь быть второй Софией Ротару, потому что мы совсем разные. Она является эталоном для меня, она очень большой человек, который сделал огромный вклад в музыку. Я делаю совсем другое, у меня другой саунд, у меня тропикал-хаус, дип-хаус и даже образ другой", - заявила певица в интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

Sonya подчеркнула, что намеренно отказалась от звездной фамилии и для сольной карьеры выбрала псевдоним. Она хочет, чтобы ее воспринимали как индивидуальную творческую единицу, а не родственницу великой примы.

"На самом деле, у нас очень большая семья, мы обсуждаем совсем другие темы, потому что это бывает очень редко, когда мы собираемся вместе. Творчества никогда не касаемся, и я никогда помощи у нее не просила, а она, в свою очередь, мне никогда не помогала", – добавила Sonya Key.

Напомним, племянницу народной артистки Украины Софии Ротару Sonya Kay обвинили в пропаганде сексуального насилия. Девушка выпустила клип на песню "Слухай моє серце", однако он был заблокирован YouTube.