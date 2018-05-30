Ани Лорак рассказала, как чуть не погибла

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) поделилась, что в Греции во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая" она едва не погибла.

На греческом острове Крит ехала в ретро-автомобиле с мужчиной по серпантину, и у машины начали отказывать тормоза, рассказала исполнительница "Комсомольской правде в Украине".

"Машина неслась на огромной скорости, мы стремительно теряли управление... Впереди обрыв, я успела только зажмуриться и подумать: "Ну все". Даже не поняла, каким чудом в итоге удалось затормозить. До сих пор вспоминаю об этом с ужасом", — отметила артистка.

Напомним, Ани Лорак критикуют из-за того, что она регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды. Ранее сообщалось, что певица вместе со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, посетила Киев.