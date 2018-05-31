"Пушистая". Светлана Лобода поделилась случайным снимком

Известная украинская певица Светлана Лобода в Интернете поделилась своей случайной фотографией.

Снимок исполнительница опубликовала в Instagram, за четыре часа он собрал более 69 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пушистая", — подчеркнула nata.bimba.

"Щеки, класс)", — написала vidloga_alinka. "Красавица", — отметила di.ana009.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.