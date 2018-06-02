Модель plus-size Эшли Грэм показала соблазнительные формы в бикини

Обладательница пышных форм, известная модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала поклонникам свой новый откровенный образ.

Девушка опубликовала в Instagram эффектные снимки с отдыха у бассейна и в воде. На одном фото Грэм запечатлена в черном купальнике и прозрачной накидке.

На другом снимке она запечатлена в бассейне. Девушка повеселилась вместе с друзьями.

Ранее американская модель plus-size похвасталась аппетитной фигурой в купальнике.