"Отцы Потапий и Монатий?": два известных украинских артиста шокировали фанатов сменой имиджа

Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страны" Потап поделился с подписчиками фото, на которых даже преданные фанаты не узнали артиста.

Артист на своей странице в Instagram поделился кадрами со сьемок комедии "Скажене Весілля", которые стартовали в первый день лета.

Продюсирует проект шоумен и телеведущий Юрий Горбунов. Он пригласил Потапа исполнить одну небольшую роль – артист сыграет роль попа Евлампия. Компанию ему составит Monatik – ему досталась роль дьяка Пилипона. Роли у них небольшие, но очень смешные, такие себе большой и маленький служители культа.

Диме Монатику для роли не пришлось ничем жертвовать, а вот Потапу пришлось сбрить свою бородку ради того, чтобы гримеры могли клеить ему окладистую поповскую бороду. У Потапа грим очень сложный, помимо бороды ему мастерят парик, гримируют и весь этот процесс занимает около полутора часов.

Поклонники тут же отреагировали на снимки, именовав Потапа "отец Алексей".

"Отцы Потапий и Монатий?)", "Получился отличный такой Отец Алексей", "Алексея не узнать", "Потап такой органичный", "Образ шикарный! Потап прирожденный батюшка", - писали юзеры.

Ранее Потап жестко высказался о хейтерах Каменских.