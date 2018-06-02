"Обезьяна противная!". Ани Лорак поделилась соблазнительным фото

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть соблазнительную фотографию, на которой она запечатлена лежащей на боку.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 28 тысяч лайков.

"Самого доброго дня!", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Обезьяна противная!", — написал kireew2787.

"… ягодка", — полагает molchanov2005. "Ты такая потрясная", — отметила anastastak565. "Тигрица роковая)!", — полагает anastasiya_tarakanova9885.

Ранее Ани Лорак рассказывала, что на греческом острове Крит во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая" она едва не погибла в аварии. Узнать больше об инциденте можно здесь.