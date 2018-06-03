"Папины дочки". Повзрослевшая Пуговка показала выпускное платье: фото

16-летняя Екатерина Старшова, известная зрителям как Пуговка из сериала "Папины дочки", оканчивает школу экстерном. Звезда ситкома на днях показала платье, в котором пойдет на торжественное вручение диплома о среднем образовании.

"Вот и платье для выпускного почти готово, осталось только туфельки приобрести", - подписала юная актриса свое фото в Instagram.

Старшова выбрала нежно-голубой наряд, вызвавший восторг у подписчиков ее микроблога.

"Какая красивая! С ума сойти", "Настоящая принцесса", "Ангельский наряд", "Как быстро выросла! И такая трогательная, пусть всё в жизни сложится", "Милая, почти как невеста", — не скрывают своих эмоций комментаторы.

Ранее экс-Пуговка сообщала, что не намерена идти учится в театральный вуз, а планирует выбрать более серьезную профессию. Она не исключала, что, возможно, будет связывать свою дальнейшую карьеру со сферой медицины. Также Екатерина реализовывает себя в большом спорте: она является фигуристкой театра "Алеко", в составе которого стала многократной победительницей детских фестивалей танцев на льду.

Напомним, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фотографией с вручения премии Moda Topical, из-за которой ее заподозрили в беременности. На награждение ведущая явилась в классическом облегающем черном платье, которое подчеркнуло недостатки фигуры знаменитости.