"Аппетитная!": фигура Вики из "НеАнгелов" взволновала фанатов

Поклонники расхвалили идеальные формы артистки.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками жарким фото в купальнике.
Яркий снимок певица выложила на своей странице в Instagram. На фото Вика в стильном черно-белом купальнике с накидкой позирует на фоне воды.
Поклонники меньше чем за 2 часа оценили фото в более чем 3 тысячи лайков, и оставили множество комплиментов.
"Аппетитная!", "Крошка, ты шикарна!", "Фигура удивительная! Такие "гитарные" фигурки парни обожают! ", "Девушка на фото знойная", "Невероятная фигура", - расхваливали фигуру певицы подписчики.
Ранее Вика из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру.