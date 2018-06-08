Стала известна причина болезненного вида Джонни Деппа

Популярный голливудский актер Джонни Депп, который ошарашил фанатов болезненным видом, на самом деле готовится к роли в новом фильме.

Несколько дней назад Сеть всколыхнули жуткие фото актера с фанатами. На снимках актер выглядел уставшим и имел нездоровую бледность.

Как выяснилось, Депп сильно похудел для роли 54-летнего профессора с онкологическим заболеванием. Съемки идут в Ванкувере, рабочее название будущей ленты – "Ричард прощается".

Ранее Джонни Депп попал ДТП в России.