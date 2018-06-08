Продюсер группы "Грибы" устроил скандал из-за измены жены

Бывший фронтмен и продюсер украинской хип-хоп-группы "Грибы" Юрий Бардаш обвинил своего экс-коллегу по коллективу в том, что тот увел его жену, певицу Кристину Бардаш, известную под псевдонимом Луна.

В Facebook Бардаш написал пост, в котором с использованием нецензурной лексики заявил, что супругу он ни в чем не обвиняет, а вот ее нынешнему любовнику всячески угрожал.

В сообщении музыкант признался и в своих многочисленных изменах, однако назвал это внутренними проблемами семьи. А нынешнего возлюбленного супруги Александра Волощука назвал "мышью", поскольку он закрутил роман с Луной.

Присутствует нецензурная лексика, 18+

Луна отреагировала на скандальный пост и прокомментировала его, намекнув, что текст был написан под влиянием наркотиков. Волощук добавил, что Бардаш бил жену.

Луна позже написала, что благодарна Бардашу за жизненные уроки и заявила, что благодаря экс-супругу встретила любовь всей своей жизни.

Как ранее сообщалось, украинская группа "Грибы" распадается, поскольку ее главный идеолог и солист Юрий Бардаш займется раскруткой своего нового проекта "Бамбинтон".