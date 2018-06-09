Опубликован трейлер фильма "Сибирь" о приключениях героя Киану Ривза в России: видео

Появился первый трейлер фильма "Сибирь" режиссера Мэттью М. Росса, главную роль в котором исполнил известный голливудский актер Киану Ривз.

В фильме также сыграли актеры Молли Рингуолд, Ана Улару и Алекс Паунович. Видео трейлера опубликовано в YouTube.

По сюжету, торговец драгоценными камнями Лукас Хилл прибывает в Россию для крупной сделки, но его партнер внезапно пропадает без вести. Главный герой отправляется искать его в глубь Сибири.

Мировая премьера "Сибири" запланирована на 12 июля этого года.

Напомним, в сервисе Twitter активно набирает популярность микроблог keanu doing things (Киану делает всякое), публикующий снимки известного актера Киану Ривза, на которых он занимается повседневными, рутинными делами.