Лобода показала фрагменты клипа "Superstar", в котором снималась беременной: видео

В Сети состоялась официальная премьера композиции "Superstar" украинской певицы Loboda.

Послушать ее уже можно в Apple Music, а кадры из будущего клипа посмотреть на YouTube-канале певицы.

В съемках приняли участие еще десять девушек в положении, которых удалось найти через социальные сети. После каждого дубля для участниц делали перерывы и угощали органическими продуктами. Стоит отметить, что на момент премьеры песни все девушки-участницы стали мамами.

Автором идеи видео стала сама певица. Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов.

Напомним, на протяжении последних дней пользователи активно обсуждают тизер на новую песню певицы, который за несколько часов с момента публикации посмотрели более миллиона раз. Большинство отказалось верить в то, что певица действительно танцевала на девятом месяце беременности.