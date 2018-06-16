"А страшная же!". Ани Лорак покрасовалась в платье-кольчуге

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в коротком платье-кольчуге и анонсировала тур со своим шоу "Дива".

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 100 тысяч лайков.

"Вы готовы? Совсем скоро мы отправляемся в тур с лучшим шоу — "Дива", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "А страшная же!", — считает kireew278. "Какая зая…", — отметила frolova.queen. "Фотошопа много", — написала preobrazhenskaia2170.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".