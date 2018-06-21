Потап с волосами, и юный Позитив: артисты поделились архивными фото

Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страны" Потап поделился с подписчиками раритетными фото, на которых он запечатлен со участником группы "Время и Стекло" Позитивом (Алексей Завгородний).

Артист на своей странице в Instagram поделился кадрами, на которых предстали юный Позитив с густой шевелюрой, еще не лысый Потап, и жена Позитива, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.

Фанаты артиста не ожидали увидеть такие фото, и сперва не узнали артистов.

"Позитив на себя совсем не похож", "Время так быстро лети", "Позитив смешной, как будто в парике", "Потап, ты был такой стройный?!", "Жесть, такие молодые", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских заинтриговала фанатов новым видео с Потапом.