Беременность была незапланированной: продюсер Лободы откровенно рассказала о певице

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, не планировала беременность.

Такой новостью поделилась продюсер артистки Нателла Крапивина в интервью "КП в Украине". По ее словам, беременность Лободы стала сюрпризом и для нее, и для самой певицы.

"Я обращала внимание, что некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: "Нет, это невозможно". А спустя пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка", - рассказала Крапивина.

Она призналась, что для нее это было шоком – ведь гастрольный график они расписали на год вперед.

"Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить. Чтобы действительно войти в этот режим новый, потому что будь женщина хоть артист, хоть космонавт, но беременность меняет очень многое в восприятии действительности. Но Света так быстро сориентировалась, что, по сути, наша деятельность не пострадала. Она до седьмого месяца работала, мы сразу приняли решение, что ничего афишировать не будем", - отметила продюсер.

Она добавила, что беременность Лободы была желанной, но не запланированной.

"Она просто очень хотела. Она постоянно говорила: "Я так хочу малыша, и Евка (старшая дочь. - Ред.) хочет". А я включала продюсера: "Света, ну как ты сейчас можешь хотеть ребенка?! Мы же космонавты, у нас карьера, план по завоеванию вселенной". А она: "Ты знаешь, если я встречу своего, того самого человека, я все отложу в сторону", - призналась продюсер.

По словам Крапивиной, у Лободы очень развит материнский инстинкт.

"В ней вообще очень развит материнский инстинкт. Да, это не совсем синхронизируется с ее образом сценическим. Но если бы люди имели возможность понаблюдать за ней, в ее домашнем сообществе "мамы-бабушки-дети", то они бы удивились", - подчеркнула продюсер.

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