Беременность была незапланированной: продюсер Лободы откровенно рассказала о певице

21 июня 2018, 13:01

Продюсер отметила, что артистка давно хотела еще одного ребенка.

Нателла Крапивина рассказала, что беременность Лободы была незапоанирвоанной

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, не планировала беременность.

Такой новостью поделилась продюсер артистки Нателла Крапивина в интервью "КП в Украине". По ее словам, беременность Лободы стала сюрпризом и для нее, и для самой певицы.

"Я обращала внимание, что некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: "Нет, это невозможно". А спустя пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка", - рассказала Крапивина.

Она призналась, что для нее это было шоком – ведь гастрольный график они расписали на год вперед.

"Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить. Чтобы действительно войти в этот режим новый, потому что будь женщина хоть артист, хоть космонавт, но беременность меняет очень многое в восприятии действительности. Но Света так быстро сориентировалась, что, по сути, наша деятельность не пострадала. Она до седьмого месяца работала, мы сразу приняли решение, что ничего афишировать не будем", - отметила продюсер.

Она добавила, что беременность Лободы была желанной, но не запланированной.

"Она просто очень хотела. Она постоянно говорила: "Я так хочу малыша, и Евка (старшая дочь. - Ред.) хочет". А я включала продюсера: "Света, ну как ты сейчас можешь хотеть ребенка?! Мы же космонавты, у нас карьера, план по завоеванию вселенной". А она: "Ты знаешь, если я встречу своего, того самого человека, я все отложу в сторону", - призналась продюсер.

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По словам Крапивиной, у Лободы очень развит материнский инстинкт.

"В ней вообще очень развит материнский инстинкт. Да, это не совсем синхронизируется с ее образом сценическим. Но если бы люди имели возможность понаблюдать за ней, в ее домашнем сообществе "мамы-бабушки-дети", то они бы удивились", - подчеркнула продюсер.

Ранее Светлана Лобода покрасовалась в обтягивающем наряде.

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