Это надо видеть: Виталий Козловский показал необычный костюм с выпускного

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский показал, как выглядел на выпускном.

В интервью "КП в Украине" артист признался, что специально для выпускного вечера придумал дизайн костюма, и заказал его в ателье. На архивных снимках артистка просто не узнать: он носил длинные волосы, и у него еще не было его отличительной бороды.

"В школе я всегда и праздники организовывал, и ведущим на них был, и пел. Вот и на выпускном совместил все сразу. Специально для этого вечера заказал в ателье костюм, сам придумал, как он будет выглядеть, и по тем временам он мне казался очень модным. Рассуждал так: когда моя мечта сбудется и я стану артистом, смогу потом использовать его и для выступлений", - отметил Козловский.

Как оказалось, в школьные годы у артиста даже была "жена", с которой он провел время после выпускного вечера.

"Выпускной был веселый - пели, танцевали… В школе у меня была подруга, с которой мы друг друга называли в шутку "муж" и "жена". С ней и еще несколькими друзьями пошли гулять, когда торжество закончилось, и долго общались о жизни, о будущем. Мне все говорили, что я стану артистом. И они как в воду глядели!", - поделился певец.

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