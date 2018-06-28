Ани Лорак похвасталась своим портретом, нарисованным художником из России: фото

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию своего портрета, нарисованного художником из Российско Федерации Егором Тургеневым.

Снимок работы артистка разместила в Instagram, за час он собрал более 17 тысяч лайков.

"Вааау! Оочень круто!", — подписала фото исполнительница.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам исполнительницы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".