Постройневшая Пугачева поразила страстным танцем с Максимом Галкиным

Поклонники отметили, что Примадонна заметно похудела.
Легендарная российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин поразили поклонников танцем на дне рождения у друзей.
На видео, которое артист опубликовал на своей странице в Instagram, супруги активно двигаются под динамичную музыку.
"На чудесном дне рождения у друзей!", - подписал ролик Галкин.
Артистка была одета в белой полупрозрачной блузе со спущенными плечами, джинсах с рваностями и белой обуви, а Галкин также оделся во все белое. Поклонники отметили, что Примадонна постройнела, и пара выглядит счастливой.
"Аллочка, какая харизма и энергетика! Люблю красавицу!", "Алла Борисовна стройняшка и красотка", "Все-таки вы нереально круты вдвоем", "Как приятно видеть счастливых людей!", "Аллочка просто девочка, так держать!", - восхищались поклонники.
Отметим, что ролик меньше чем за сутки посмотрели более 4 миллионов пользователей.
Ранее СМИ сообщали, что Пугачева снова стала мамой.