Максим Галкин показал фото Аллы Пугачевой без фильтров и фотошопа

Российский юморист, телеведущий, актер Максим Галкин выложил в Интернет фотографию своей жены — певицы Аллы Пугачевой, без фильтров и редактирования в фотошопе.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 310 тысяч лайков.

"Девушка с реки… Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив", — подписал фото ведущий.

По его словам, вот такой исполнительницу он любит и видит каждый день — "с веснушками от солнца и единственными в мире глазами".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть видео с малышами звездных супругов можно здесь.