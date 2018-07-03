"Перекроила себя чересчур": фанаты обвинили Лободу в увлечении пластической хирургией

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, шокировала поклонников своим внешним видом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала селфи, на котором позирует в платье с глубоким декольте, смотря в камеру.

Поклонник едва узнали артистку на этом фото – они посчитали, что Лобода перестаралась с пластикой, чересчур увеличила губы, и стала походить на певицу Шер, которая известна множеством пластических операций.

"На трансвестита похожа", "Вы стали похожи на Шер", "О боже, зачем ты это из себя сделала, согласитесь, она была лучше", "Испортилась сильно. Перекроила себя чересчур", "Ну и свисток", - критиковали юзеры.

Другие же наоборот восхитились красотой певицы, и даже назвали ее богиней.

"Стильная, красивая !", "Прекрасно выглядите, Светлана! Богиня, не иначе!", "Ох, какая красотка", "Шикарная женщина", - расхваливали подписчики.

Ранее Лобода сшибла поклонников с ног новым фото в Іnstagram.