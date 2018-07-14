"Я по нему скучаю". Регина Тодоренко рассказала об отношениях с российским певцом

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась, что считает российского исполнителя, бывшего солиста группы Smash Влада Топалова своим другом и опубликовала новые фотографии с ним.

Ведущая скучает по артистку, когда он находится на сцене, говорится на ее странице в Instagram.

"Мой друг… сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?", — подписала исполнительница фото с коллегой.

Ранее появились слухи, что Регина Тодоренко имеет роман с Владом Топаловым. Телеведущая подогрела молву, опубликовал в соцсети снимок со столицы Великобритании Лондона, на котором обнимает певца.