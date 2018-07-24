Страстный поцелуй Лободы с девушкой: журналисты узнали, кто эта эффектная незнакомка

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, опубликовала тизер клипа к песне "SuperStar", и вызвала ажиотаж страстным поцелуем в ролике с девушкой.

Журналистам портала Super! удалось выяснить, кто является этой красоткой. Как оказалось, сексапильной героиней клипа является владелица элитного ресторана на Николиной горе (Московская область), поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая.

По информации портала, Юлия воспитывает троих детей, ее супруг Артем Козовой является банкиром и сыном "угольного короля" Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes.

Съемки видео прошли в Лос-Анджелесе, а премьера клипа запланирована на первые числа августа.

Публикация от SUPER (@super.ru) 23 Июл 2018 в 4:36 PDT

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