"Шикарный образ!": Светлана Лобода покорила поклонников стильным нарядом

Певица покрасовалась нарядом на примерке одежды.
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, показала стильный наряд с примерки для выступления на международном музыкальном фестивале "Жара", который ежегодно проходит в Баку.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в черной полупрозрачной объемной блузе, черных штанах и туфлях на каблуке.
Подписчики отметили красивый образ знаменитости, и засыпали ее комплиментами.
"Шикарный образ!", "Стильно, как всегда", "Ууууу, какая фигурка", "Как обычно, красотка", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода заинтриговала фанатов тизером клипа.