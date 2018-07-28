"Шикарный образ!": Светлана Лобода покорила поклонников стильным нарядом

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, показала стильный наряд с примерки для выступления на международном музыкальном фестивале "Жара", который ежегодно проходит в Баку.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в черной полупрозрачной объемной блузе, черных штанах и туфлях на каблуке.

Подписчики отметили красивый образ знаменитости, и засыпали ее комплиментами.

"Шикарный образ!", "Стильно, как всегда", "Ууууу, какая фигурка", "Как обычно, красотка", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода заинтриговала фанатов тизером клипа.