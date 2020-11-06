"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых

Мишель Андраде / Instagram

Украинско-боливийская певица Мишель Андраде устроила дикую фотосессию для журнала XXL.

Мишель Андраде после веселого и зажигательного клипа, для которого она танцевала на шесте и полностью разделась, устроила фотосессию для XXL - пока что в белье, но зато в шикарном, подчеркивающем красоту ее фигуры.

"Эмми... что??? XXL! Проклятие!! Да! XXL Ноябрь", - пишет Мишель, и показывает свои фото в Instagram.

На фото Мишель снялась в черных трусиках и топике, которые отлично сошлись с туфельках на шпильках.

Мишель сделала на голове хвост, а фотографу продемонстрировала возбуждающие ягодицы, длинные ножки и стройную фигурку.

Мишель Андраде / Instagram

Мишель Андраде / Instagram

Мишель Андраде / Instagram

Мишель Андраде / Instagram

"Малышка на миллион",

"Это слишком горячо", "Если это журнал, то я буду обрывать все магазы, чтоб его найти", "Оххх, Що ж ти робиш, Мішелька! Яка неймовірно гаряча красуня"

"А девочка созрела", "Омг, слишком", "Зажгла ноябрь",

"Мишелька! Что то из тебя шмару какую то хотят сделать, твоё тело это для мужа а талант твой в голосе, больше выставляй свой талант а не тело)"

Ранее Ирина Шейк в трусах показала жаркое фото.