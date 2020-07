"Хороша": дочь Брежневой выставила напоказ сочные формы

Соня Киперман / Instagram

Дочь певицы Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана Соня поделилась с поклонниками пикантным летним снимком.

Соня Киперман показала упругие ягодицы в крошечном купальнике на свежем фото в своем Instagram.

"On the land of Goddesses", - пишет она, что можно перевести, как "На земле богинь".

Девушка лежит в помещении, похожем на бунгало - стены похожие на типичные для туристов домики в экзотических странах. Она примерила на себя только крошечное бикини, а ракурс фото позволяет по достоинству оценить ее соблазнительные ягодицы, ноги и стройную фигуру, которую невозможно скрыть таким маленьким количеством одежды.

Поклонники пришли в восторг от ее откровенной позы и привлекательных форм, и поспешили написать комплименты.

Соня Киперман / Instagram

"Невероятная", "Wow, шикарная", "Хороша", "очень красиво", - пишут ей в комментариях.

