Эмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа

Эмбер Херд / Instagram

В Лондоне идет суд Джонни Деппа против издания The Sun и Эмбер Херд, которые обвинили его в насилии против бывшей жены.

На суд предоставлены не только факты о дефекации Херд на постель Деппа, и ее агрессии, но и тот факт, что актриса украла у своей знакомой историю об изнасиловании. Свою историю рассказала на суде Кейт Джеймс, пишет Daily Mail.

Бывшая личная помощница Эмбер Херд Кейт Джеймс в Лондонском суде рассказала, что когда-то по секрету рассказала актрисе, что пострадала от сексуального насилия, и история об изнасиловании с использованием мачете, в которой она обвинила Деппа - на самом деле ложь.

Джонни Депп не имеет отношения к ней, и не насиловал Эмбер Херд. На самом деле изнасилование произошло с Кейт Джеймс в Бразилии около 30 лет назад.

"Это, конечно, вызвало у меня сильные страдание и гнев, что она посмела попытаться использовать самый мучительный опыт моей жизни как свой собственный рассказ", - сказала она.Читайте такжеМаск устраивал секс втроем с Херд и Делевинь в доме Джонни Деппа - СМИ

Юристы The Sun и IGN начали напирать на то, что на 57-летнюю женщину повлиял Джонни Депп, чтобы она дала лжепоказания, но она резко высказалась в свою защиту.

"Я здесь по своим личным причинам ... Я пережила сексуальное насилие, и для меня это очень серьезно, если вы не один, а я одна. Вот почему я здесь, почему я обижена", - сказала она.

Кроме того, она рассказала, как Эмбер Херд напивалась и писала ей по ночам оскорбительные смс, а также давала ей неправдивую информацию, чтобы через нее совершить контрабанду и нанять на работу нелегальных сотрудников.

Напомним, что суд рассматривает иск Деппа, который обвинил во лжи The Sun, на страницах которого Эмбер Херд обвинила его в физическом и моральном насилии. К делу также приобщили материалы о том, что Эмбер Херд занималась сексом втроем дома у Деппа, совершала дефекацию на его постель, и сама совершала физическое насилие против Деппа.