УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Эмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа

В суде в Лондоне продолжается процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд с газетой The Sun, на котором всплыла неприглядная правда об актрисе.

16 июля 2020, 16:29
Эмбер Херд
Эмбер Херд / Instagram

В Лондоне идет суд Джонни Деппа против издания The Sun и Эмбер Херд, которые обвинили его в насилии против бывшей жены.

На суд предоставлены не только факты о дефекации Херд на постель Деппа, и ее агрессии, но и тот факт, что актриса украла у своей знакомой историю об изнасиловании. Свою историю рассказала на суде Кейт Джеймс, пишет Daily Mail.

Бывшая личная помощница Эмбер Херд Кейт Джеймс в Лондонском суде рассказала, что когда-то по секрету рассказала актрисе, что пострадала от сексуального насилия, и история об изнасиловании с использованием мачете, в которой она обвинила Деппа - на самом деле ложь.

Джонни Депп не имеет отношения к ней, и не насиловал Эмбер Херд. На самом деле изнасилование произошло с Кейт Джеймс в Бразилии около 30 лет назад.

"Это, конечно, вызвало у меня сильные страдание и гнев, что она посмела попытаться использовать самый мучительный опыт моей жизни как свой собственный рассказ", - сказала она.Читайте такжеМаск устраивал секс втроем с Херд и Делевинь в доме Джонни Деппа - СМИ

Юристы The Sun и IGN начали напирать на то, что на 57-летнюю женщину повлиял Джонни Депп, чтобы она дала лжепоказания, но она резко высказалась в свою защиту.

"Я здесь по своим личным причинам ... Я пережила сексуальное насилие, и для меня это очень серьезно, если вы не один, а я одна. Вот почему я здесь, почему я обижена", - сказала она.

Кроме того, она рассказала, как Эмбер Херд напивалась и писала ей по ночам оскорбительные смс, а также давала ей неправдивую информацию, чтобы через нее совершить контрабанду и нанять на работу нелегальных сотрудников.

Напомним, что суд рассматривает иск Деппа, который обвинил во лжи The Sun, на страницах которого Эмбер Херд обвинила его в физическом и моральном насилии. К делу также приобщили материалы о том, что Эмбер Херд занималась сексом втроем дома у Деппа, совершала дефекацию на его постель, и сама совершала физическое насилие против Деппа.

новости шоу бизнеса суд Джонни Депп Эмбер Херд
Сейчас вы просматриваете новость «Эмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

17:00
Ветер Любви 2020 - что было в 127 и 128 серии 16-07-2020
16:50
Дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными - Константин Надутый
16:34
В ВОЗ объяснили, почему в Украине ухудшились показатели по ситуации с COVID-19
16:29
Эмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа
16:11
"Телефон отключен": в Черкассах без вести пропал заместитель мэра
15:44
Новый фильм про Губку Боба выйдет сразу на Netflix
15:36
Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях
15:30
Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать
15:12
"Хороша": дочь Брежневой выставила напоказ сочные формы
14:57
В РФ прокомментировали "военные планы против Украины" Видео
14:50
Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым
14:33
Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте
14:26
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
14:19
В МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом Видео
13:52
"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
13:34
В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США
13:31
Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы
13:20
Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ Видео
13:20
Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять