Waterloo ABBA стала лучшей песней Евровидения всех времен и народов

ABBA Waterloo / Youtube

Песня Waterloo шведской группы ABBA стала лучшей песней всех времен и народов за все время существование Евровидения, пишет BBC исходя из опросов агентства новостей.

ВВС провел онлайн-голосование во время концерта Европа сияет 16 мая 2020, который прошел вместо финала Евровидения 2020.

Напомним, в 1974 році ABBA победила на Евровидении песней Waterloo, которая захватила британские чарты. На YouTube Евровидения опубликовали видео с Евровидения 1974, реставрированное на BBC.

Всего в опросе на ВВС в шорт-лист попали 19 исполнителей - Netta Toy, Conchita Wurst Rise Like a Phoenix, Bucks Fizz Making Your Mind Up, Gina G Ooh Aah… Just a Little Bit, Александр Рыбак Fairytale і Верка Сердючка Dancing Lasha Tumbai.

Waterloo ABBA смотреть онлайн самую лучшую песню на Евровидении:

