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Waterloo ABBA стала лучшей песней Евровидения всех времен и народов

20 мая 2020, 13:20

Песня Waterloo ABBA стала лучшей за все года проведения музыкального конкурса Евровидения.

ABBA Waterloo
ABBA Waterloo / Youtube

Песня Waterloo шведской группы ABBA стала лучшей песней всех времен и народов за все время существование Евровидения, пишет BBC исходя из опросов агентства новостей.

ВВС провел онлайн-голосование во время концерта Европа сияет 16 мая 2020, который прошел вместо финала Евровидения 2020.

Напомним, в 1974 році ABBA победила на Евровидении песней Waterloo, которая захватила британские чарты. На YouTube Евровидения опубликовали видео с Евровидения 1974, реставрированное на BBC.

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Всего в опросе на ВВС в шорт-лист попали 19 исполнителей - Netta Toy, Conchita Wurst Rise Like a Phoenix, Bucks Fizz Making Your Mind Up, Gina G Ooh Aah… Just a Little Bit, Александр Рыбак Fairytale і Верка Сердючка Dancing Lasha Tumbai.

Waterloo ABBA смотреть онлайн самую лучшую песню на Евровидении:

Напомним, Главред уже собрал список всех известных участников Евровидения 2021, и все, что известно про конкурс в следующем году.

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