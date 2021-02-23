Ирина Федишин показала, как едва вместила сочные формы в тугой купальник

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Украинская певица Ирина Федишин показала аппетитные прелести на пикантных фото, которые сделала во время отдыха в жаркой Доминикане.

Ирина Федишин предложила поклонникам выбрать, на каком фото лучше смотрится, показав их в Instagram. На фото она встала на коленки позируя в белом с цветочками купальнике, продемонстрировав подкачанное тело и сексуальные формы, обтянутые крошечным купальником.

Она сдобрила картинки цитатой Софи Лорен о красоте.

"Девушки, помните, ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красивая" Софи Л.", - намекнула она под фото с Доминиканы.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

"Дуже гарні",

"Золоті слова",

"Купальник",

"Бомба",

"Ирочка, вы на двоих очень красивая и женственная"

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