"Отрезать гениталии": Илон Маск ответил на угрозы Джонни Деппа и вызвал на бой

Илон Маск / Reuters

Известный коммерсант-инноавтор, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск дал комментарий по поводу угроз, которые в его адрес поступили со стороны голливудской звезды Джонни Деппа (из-за его экс-супруги Эмбер Херд.)

Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Во время слушания в Высоком суде Лондона зачитали переписку Джонни Деппа с его другом. Актер, в частности, обещал грозился отрезать Илону Маску гениталии.

"Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать", ‒ заявил в ответ на это Маск.

По словам коммерсанта, с Эмбер Херд во время ее замужества он не имел сексуальной связи. Их романтические отношения начались после того, как актриса окончательно рассталас с Деппом.

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Напомним, ранее журналисты утверждали (со ссылкой на показания соседа актера) ‒ у Илона Маска был секс втроем ‒ с актрисой Эмбер Херд (когда она была женой Джонни Деппа)и супермоделью/актрисой Карой Делевин ‒ причем прямо в особняке голливудской звезды.