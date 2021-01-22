"Пельмешек вышел в свет": Самбуркая разделась для пошлого фото

Российская актриса и блогерша Настасья Самбурская специально спровоцировала поклонников на обсуждение своей внешности откровенным фото.
Звезда сериала Универ, певица и телеведущая Настасья Самбурская пожаловалась, что соцсети удаляют ее фото, и попросила поклонников написать все, что они думают про снимок, а она потом обещала выбрать самые смешные комментарии.
Настасья Самбурская на фото позирует в розовом закрытом купальнике, спустив при этом шлейку с правого плеча так, что грудь почти вывалилась из облегающего наряда. Но кажется, единственное, что поддерживает приличие на снимке - шлейка от сумочки знаменитого бренда, закинутая, за право плечо.
Девушка продемонстрировала соблазнительную фигуру и сексуальные формы, которые не скрывает тонкий наряд.
"Я все таки заставлю Инстаграм принять это фото и не удалять его с пометкой "спам", как было дважды до этого! И таки выберу под ним самый смешной комментарий, чего бы это мне не стоило! А вы сами знаете чего, поэтому в бой", - пишет девушка к фото в Instagram.
Поклонники Самбурской не стали сдерживать полет фантазии, и написали ей в комментариях что могли.
- "Срочная новость: Самбурская на отдыхе показала всем свою баленсиагу ",
- "Красавица снова появилась",
- "Щас Джоли подавилась....",
- "Просто кто то завидует титькам",
- "Девушка в розовом, оденьтесь морозно же",
- "Пельмешек вышел в "свет" под прикрытием баленсиаги"
- "Сфоткай типа лямка от больших сисек порвалась", - пишут поклонники.
Ранее украинская певица Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева.