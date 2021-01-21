Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева

MamaRika / Главред

Mamarika вместе с мужем Сергеем Середой собираются в главный курортный город Украины. После того, как они год не могли разобраться с жильем в Киеве, пара решила поехать на родину Сергея - в Одессу.

Mamarika в своем Instagram намекнула, что снимок в купальнике сделан как раз в Одессе, и она решила засветить стройные ножки и сексуальную фигуру, чтобы дать поклонникам подсказку.

"На этом фото я очень счастлива... Вообще радость всегда переполняет меня, когда мы приезжаем в гости к этому прекрасному городу... Первым всегда глубокий вдох йодированного воздуха, значительно отличается от того, чем мы дышим здесь в Киеве. Потом ты видишь улыбки людей, у которых кажется все и всегда Хорошо. Ну и когда нозями прикасаешься к морской воде, здесь ты окончательно включаешь режим "кааайф", - пишет она.Читайте такжеMamaRika с мужем уезжает из Киева

Mamarika / Instagram

Девушка назвала причину переезда, но сделала это так, что на самом деле истина осталась где-то там. Певица уверена, что именно в Одессе они смогут жить полной грудью.

"Причин для переезда сюда множество и можно перечислять их вечно, но видимо главная звучит так: Я люблю тебя, Одесса-мама! И пусть это звучит слишком поэтично, но жизнь слишком коротка, чтобы тратить его на то, шо тебя не радует", - рассказа она.

Остальные подробности Mamarika пообещала рассказать позже в процессе переезда.