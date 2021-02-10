Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной

Американская модель Белла Хадид показала, как проводит досуг на карантине - она переоделась в ванной и устроила себе фотосессию.
Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид, которая уже несколько лет как признается самой красивой и востребованной моделью, побаловала поклонников своими "банными" фото.
Белла Хадид в Instagram опубликовала селфи из ванной, где она надела такое крошечное бикини, что стали видны следы загара на груди - крошечный лифчик показал белую и незагорелую кожу.
Также она добавила фото уже без купальника - в кадр попали только ее сексуальные ключицы.
"Палестинка и датчанка", - подписала Белла свои фото.
Поклонники пришли в восторг от откровенных фото Хадид, и оценили, что она засветила незагорелую грудь - им показалось, фото отлично подчеркивает бодипозитивизм.
Фотосессия Беллы набрала более 2,2 миллионов лайков менее, чем за 12 часов.
Напомним, молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала пышную грудь в сарафане без белья.